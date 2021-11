Inter: Inzaghi, per noi è derby da bicchiere mezzo vuoto

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - "E' un bicchiere mezzo vuoto.

Abbiamo creato tantissime situazioni, abbiamo sbagliato un rigore. Secondo me meritavamo di più, abbiamo affrontato un'ottima squadra che merita di stare in testa al campionato.

Noi siamo un po' in ritardo ma c'è tempo": Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, a Dazn, giudica così il pari contro il Milan a San Siro.

Una stracittadina di rimpianti per i nerazzurri che hanno sbagliato un rigore con Lautaro dopo averne trasformato un altro con Calhanoglu: "I nostri rigoristi sono Lautaro e Calhanoglu.

Sul primo rigore ha battuto Hakan, sul secondo ha voluto battere Lautaro. Se avessimo segnato i rigori sbagliati avremmo dei punti in più molto importanti". (ANSA).