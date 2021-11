Sfugge a rapina, dopo si accorge di 2 coltellate. E' grave

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Un giovane, la scorsa notte a Milano, è stato raggiunto da due fendenti alla schiena sfuggendo una rapina e solo quando è arrivato a casa di corsa si è reso conto di essere stato ferito. Ora è ricoverato al Policlinico: le sue condizioni sono gravi, ma non è per ora in pericolo di vita.

Verso le 4,30 il ragazzo, italiano di 26 anni, è stato affrontato, in piazza XXIV Maggio vicino ai Navigli, da due uomini che ha descritto come nordafricani. I due malviventi volevano il portafogli. Lui è riuscito a scappare, ma è stato accollato senza accorgersene. Ha dato l'allarme ed è stato raggiunto da una volante della polizia il cui equipaggio ha subito chiamato il 118. (ANSA).