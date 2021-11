Inter: Inzaghi, rischio -10? Mancano tante gare

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - "Campionato aperto anche in caso di sconfitta? Sono passate solo 11 partite, bisogna ragionare di gara in gara. Abbiamo un ritardo di sette punti che vogliamo iniziare a colmare già da domani, tuttavia mancano tantissime partite. Ma domani è importantissima". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia del derby.

"La classifica c'è e va guardata con molta attenzione. Ma in un derby le classifiche si azzerano, conteranno corsa, aggressività e determinazione - ha detto l'allenatore piacentino -. Affrontiamo un avversario di valore, sta facendo qualcosa mai successo in 40 anni, segna tanto e non concede tantissimo.

Dovremo prestare massima attenzione. Noi siamo in ottimo momento, siamo il migliore attacco. Possiamo fare una grande partita". (ANSA).