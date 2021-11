Inter: Inzaghi, abbiamo bisogno di grande partita

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - "Per noi è una gara importante, stiamo facendo ottime cose ma abbiamo bisogno di una grande partita che aiuterebbe molto la nostra convinzione. È fondamentale fare risultato". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del derby col Milan.

"Sarà una partita intensa, sappiamo cosa significa un derby.

Vogliamo chiudere al meglio questa serie di sette gare sapendo che sarà un impegno molto importante - ha aggiunto -. Ho avuto fortuna di giocarne tanti, di derby, sono partite a sé in un campionato, sono due partite che si preparano da sole. Ora capita dopo una partita di Champions, abbiamo avuto solo due giorni ma ho visto gli occhi giusti dei giocatori, molta convinzione". (ANSA).