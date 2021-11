Green pass: corteo partito, spintonato giornalista a Milano

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - E' partito per il 16/o sabato consecutivo il corteo No Green pass a Milano con alcune migliaia di persone, tra cui anche l'ex brigatista Paolo Maurizio Ferrari, già denunciato due settimane fa per manifestazione non autorizzata. Prima che il corteo partisse, due manifestanti (fra loro fratelli) hanno spintonato un giornalista di Fanpage, mettendogli la mano sulla telecamera, e sono stati accompagnati in Questura. E' successo in piazza Fontana.

Ieri non si è arrivati a un accordo tra Questura e manifestanti sul percorso del corteo e quindi si temono momenti di tensione. Anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana si è detto "un po'" preoccupato.(ANSA).