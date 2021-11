Green pass: Milano; Fnsi, tutelare informazione in piazza

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - "Di fronte a un clima che pare non tendere a rasserenarsi, e dopo quanto accaduto nella quindicina di cortei precedenti, dove la stampa è stata costantemente presa di mira da frange di manifestanti, chiediamo alle forze dell'ordine la massima vigilanza possibile nei confronti degli operatori dell'informazione che saranno presenti in piazza oggi a Milano". Lo chiede la Fnsi in merito al corteo No green pass previsto per oggi nel capoluogo lombardo.

"Non è trascorsa manifestazione senza che qualche collega venisse infastidito, intimidito, insultato o spintonato - gli fa eco il Gruppo Cronisti Lombardi -. Siamo estremamente preoccupati per questo clima da caccia alle streghe soprattutto in un contesto di ordine pubblico in cui, per l'ennesima volta, non è stato possibile un accordo sul percorso della manifestazione". (ANSA).