Green pass: funzionari polizia, corteo Milano gestito bene

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - "La Questura di Milano ha gestito con grande competenza e capacità l'ennesimo pomeriggio di protesta": il portavoce dell'associazione nazionale dei funzionari di polizia, Girolamo Lacquaniti lo ha sottolineato dopo il 16mo sabato consecutivo di protesta criticando "le dichiarazioni di chi continua a minacciare l'uso della violenza facendo della provocazione e degli insulti alle forze dell'ordine un manifesto politico che crediamo violi le regole di uno Stato di diritto".

"Purtroppo il livello di tensione e di provocazione in occasione di manifestazioni no green pass - ha osservato - continua ad essere strumentalmente alimentato da soggetti le cui finalità sembrano andare ben oltre la contestazione dei provvedimenti del governo". "Nella piena consapevolezza che compito delle forze dell'ordine è quello di garantire il diritto di riunirsi pacificamente e di manifestare il proprio dissenso, ma anche quello di quanti rivendicano il diritto di non subire danni economici o compressioni alla libertà di movimento e delle proprie attività lavorative - ha aggiunto -, la questura di Milano ha gestito con grande competenza e capacità l'ennesimo pomeriggio di protesta".

"Agli operatori dell'informazione che anche oggi hanno subito tentativi di intimidazione anche violente ed i cui autori sono stati identificati e fermati nell'immediatezza dagli agenti della Polizia di Stato, la nostra incondizionata solidarietà" ha concluso. (ANSA).