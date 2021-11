Figliuolo riceve il premio Amici della Lirica Città di Milano

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - L' Associazione milanese degli Amici della Lirica ha consegnato al Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo il Premio Amici della Lirica Città di Milano, nel corso di un pranzo presso l' Hotel Principe di Savoia, il cui ricavato verrà devoluto all'associazione di volontariati City Angels. Il riconoscimento è attribuito a personalità che si sono distinte per merito nell'ambito del proprio operato.

"Abbiamo deciso di attribuire questo riconoscimento al generale Figliuolo per il lodevole lavoro svolto in un momento così difficile per il mondo e per l'Italia a causa della pandemia - ha spiegato la Presidente dell'A.M.A.L Daniela Javarone -. Grazie alla sua esperienza e capacità professionale a servizio del nostro Paese sono stati raggiunti importanti risultati nel contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19".

"Ricevere questo premio - ha detto Figliuolo intervenendo all'iniziativa - mi fa venire voglia di fare ancora di più e vi ringrazio per avermi voluto qui oggi. Voglio condividere questo riconoscimento con tutte le persone che lavorano nella struttura, sottolineando anche che è un premio alla squadra Italia. Qua si lavora insieme. Siamo più longevi e abbiamo debellato alcune malattie grazie ai vaccini, le sfide del futuro avranno a che fare con la sconfitta dei virus e la batterio resistenza in un contesto di approccio One Health". (ANSA).