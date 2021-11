Trovati 25 kg di droga in un appartamento del Milanese

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - La Polizia di Milano ha recuperato ieri pomeriggio 25 chili di droga in un appartamento a Vaprio d'Adda. Gli agenti del commissariato di Primaticcio, con una serie di indagini e utilizzando anche Google Maps e Street View per capire dove erano state scattate alcune immagini trovate su cellulari, sono arrivati a un appartamento in via Pascoli, nella cittadina del Milanese, intestato a una donna che non ci viveva da tempo.

All'interno hanno trovato e sequestrato quattro chili e 434 grammi di cocaina, un chilo e 174 grammi di shaboo, un chilo e 79 grammi di hashish, 19 chili e 61 grammi di marijuana, 5.300 euro in banconote da piccolo taglio, una pressa da officina con carico da 75 tonnellate completa da forme modello di diverso calibro, buste per confezionamento, bilancini di precisione e un frullatore per la preparazione dello stupefacente.

Ora proseguono le indagini per identificare chi si serviva dell'appartamento e i responsabili dello spaccio di droga.

