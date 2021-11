Ritrovato nell'Oltrepò Pavese il corpo dell'uomo scomparso

(ANSA) - PAVIA, 05 NOV - E' stato ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi in un bosco dell'area montana dell'Oltrepò Pavese, tra i Comuni di Colli Verdi (Pavia) e Ruino (Pavia), il corpo senza vita del 47enne della provincia di Trento che era scomparso da alcuni giorni. Le ricerche, scattate nella serata di mercoledì dopo il ritrovamento del fuoristrada dell'uomo, sono proseguite per tutta la giornata odierna, con l'intervento di carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e volontari.

L'uomo, da quanto riferiscono le forze dell'ordine, si è tolto la vita impiccandosi a un albero. Nei giorni scorsi sua madre, in Trentino, ne aveva denunciato la scomparsa. (ANSA).