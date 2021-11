Natale: il panettone del Duomo di Milano è allo zafferano

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Contribuirà a sostenere i restauri della Cattedrale l'acquisto del panettone allo zafferano in edizione limitata nato dalla collaborazione tra il Viaggiator Goloso e La Veneranda Fabbrica del Duomo. La rivisitazione del più tipico dolce natalizio rappresenta un omaggio a Milano e al suo monumento più rappresentativo: la tradizione vuole infatti che, per ottenere il caratteristico colore giallo sulle vetrate, i maestri vetrai utilizzassero proprio lo Zafferano.

Inoltre, tutti coloro che lo acquisteranno troveranno in omaggio un biglietto Culture Pass per visitare il Complesso Monumentale del Duomo, insieme a uno speciale sconto da utilizzare al Duomo Shop. Il prodotto è disponibile in una confezione ispirata ai documenti conservati nello storico Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo al prezzo di 14,99 euro.

"Anche quest'anno, la Veneranda Fabbrica del Duomo - dice Fedele Confalonieri, Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano - ha scelto di rinnovare la collaborazione con il Viaggiator Goloso per la realizzazione della nostra iniziativa Il Panettone del Duomo, particolarmente apprezzata da coloro che, in vista del Natale, desiderano acquistare un dono solidale per sostenere i restauri della Cattedrale. L'anno appena trascorso ha visto un drammatico crollo delle presenze turistiche sul Complesso Monumentale e, malgrado la ripresa estiva, è più che mai necessario il contributo di tante persone che amano l'arte e la nostra città, per continuare a eternare l'infinita bellezza del Duomo, simbolo di Milano nel mondo".

