Motociclista 39enne morto a Bergamo

(ANSA) - BERGAMO, 05 NOV - Incidente mortale questa mattina in centro a Bergamo: un motociclista di 39 anni ha perso la vita scontrandosi con un'auto in viale Giulio Cesare, all'altezza dello svincolo con via del Lazzaretto, vicino al Gewiss Stadium dell'Atalanta. La polizia locale si sta occupando di ricostruire la dinamica dell'incidente. I soccorsi del 118 si sono purtroppo rivelati vani e per il trentanovenne non c'è stato nulla da fare. (ANSA).