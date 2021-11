Levante diventa designer di gioielli

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - "Il viaggio più lungo che sia mai stato raccontato è stato tradotto in cinque gioielli che narrano alcuni tra i più importanti incontri dell'eroe epico più coraggioso di sempre, Ulisse": così la cantautrice Levante racconta 'Odissea', la capsule collection di gioielli in argento da lei creata per il brand Nove25. Ispirata dal poema epico, la collezione è composta da 4 anelli (chevalier Ulisse, chevalier Sirene, fedina Penelope, fedina Polifemo) e un orecchino in due varianti cromatiche (Circe), in argento 925 con bagno galvanico in oro giallo. Il design dei gioielli prende vita dall'iconografia dell'antichità classica, proposta in chiave contemporanea. (ANSA).