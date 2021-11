Incendio in un deposito di giornali e libri a Giussano

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Un incendio ha devastato un magazzino di giornali, libri e riviste invendute, all'interno di un'azienda di Giussano (Monza), la notte scorsa. Le fiamme hanno divorato circa mille metri quadri di deposito, oltre ad una delle facciate esterne. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Monza e i carabinieri. Indagini in corso per risalire alle cause del rogo. (ANSA).