I pompieri 'liberano' il tricolore sul Mastio di Bergamo Alta

(ANSA) - BERGAMO, 05 NOV - I vigili del fuoco di Bergamo hanno 'liberato' questa mattina la bandiera tricolore posta sul mastio della rocca di Bergamo Alta, che era rimasta incastrata in cima al pennacchio a causa del forte vento di questi ultimi giorni in città.

Il singolare intervento ha visto in azione i pompieri del Saf, il Nucleo speleo alpino fluviale, che hanno raggiunto la bandiera imbragati e divincolato il Tricolore. L'intervento ha incuriosito diversi passanti e residenti della zona, vista la posizione ben visibile: gli stessi abitanti avevano lamentato come la bandiera fosse 'incastrata' su sé stessa da giorni.

