Clima, dopo presidio 4 denunce a Milano

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - "Cinque attivisti di Extinction Rebellion sono stati denunciati per essersi seduti, in silenzio, nella hall principale della sede milanese del Sole 24 Ore. Gli attivisti avevano portato una richiesta di aiuto alla redazione per raccontare la verità sulla crisi climatica". Lo denuncia, in una nota, il gruppo attivista per l'ambiente che ha animato le recenti manifestazioni di Milano in occasione degli incontri preparativi alla Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (preCop26).

"Diversi attivisti di Extinction Rebellion - si legge in una nota - hanno occupato contemporaneamente le hall delle più importanti televisioni, giornali e radio italiane (...). Il messaggio è stato portato direttamente nelle hall delle sedi di Sky, La Repubblica, La Stampa, RCS, Corriere della Sera, Il sole 24 ore, Il Fatto Quotidiano, Open, Libero, Virgin Radio, Radio 101, Radio 105 e Radio Montecarlo.

A differenza delle risposte avute da tutte le altre redazioni occupate, nella sede del IlSole24Ore, poco dopo essersi seduti nella hall principale, gli attivisti sono stati strattonati e trascinati fuori di peso dalla polizia, la quale ha successivamente verbalizzato cinque denunce per 'Invasione di terreni o uffici'". (ANSA).