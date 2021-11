Cade in un pastificio, grave un 43enne

(ANSA) - VARESE, 05 NOV - Un uomo di 43 anni è rimasto ferito dopo essere caduto all'interno del pastificio presso cui lavora a Lonate Ceppino (Varese), questo pomeriggio.

Soccorso grazie all'intervento dei colleghi, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Varese per trauma cranico. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. (ANSA).