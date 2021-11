Ambulanza fuori strada nel Mantovano, morta una ventenne

Una ragazza di 20 anni, che faceva parte dell'equipaggio di un'ambulanza, è morta oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Bagnolo San Vito, nel Mantovano, che ha coinvolto il mezzo di soccorso su cui viaggiava. Feriti in maniera non grave anche la collega di 54 anni che era alla guida dell'automezzo e i due pazienti trasportati, un uomo e una donna, tutti ricoverati all'ospedale di Mantova.

Il mezzo su cui viaggiava la soccorritrice deceduta nell'incidente di Bagnolo San Vito era un furgone Fiat Doblò adibito ai trasporti sanitari semplici e non un'ambulanza come sembrava in un primo momento. Il furgoncino apparteneva all'associazione privata Amica emergenza di Mantova che con ambulanze e mezzi vari, utilizzando volontari e personale dipendente, effettua trasporti sanitari, ma non interventi del 118. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, la conducente del furgoncino avrebbe perso il controllo del mezzo, finito nel fossato laterale sbattendo contro alcune piante. La soccorritrice ventenne, una volontaria di cui ancora non sono state rese note le generalità, è morta sul colpo.