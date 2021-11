Turismo: Bit torna dal vivo nel 2022, 'il viaggio riprende'

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Sta riprendendo il settore del turismo e si sta riorganizzando pensando a nuove mete, nuovi modi di viaggiare e nuovi collegamenti. Secondo i dati Iata nel solo settore aereo i passeggeri nel 2020, con la pandemia, sono più che dimezzati passando da 4,54 miliardi del 2019 a 1,81. Nel 2021 però c'è stata una prima risalita a 2,28 miliardi che il prossimo anno dovrebbe portare a 3,43 miliardi di viaggiatori.

E' in questo contesto che torna in presenza a Fieramilanocity, Bit, la Borsa Internazionale del Turismo dal 13 al 15 febbraio per offrire ai viaggiatori la possibilità di conoscere tutte le nuove proposte turistiche e agli operatori la possibilità di sviluppare relazioni commerciali. Sarà, nelle intenzioni, l'occasione per lavorare concretamente al tema della ripartenza, sviluppare relazioni internazionali, condividere nuovi saperi, offrire una panoramica completa delle proposte e delle novità per la stagione estiva, sviluppare l'offerta Italia verso nuovi mercati ed essere una cassa di risonanza per la promozione del mondo in Italia.

Come in passato sono quattro le aree di Bit: Leisure (dedicata al turismo 'di svago' un punto di incontro fra domanda e offerta del turismo internazionale e italiano, nelle sue molteplici forme, dal turismo enogastronomico a quello slow e sostenibile); BeTech con le aziende che offrono servizi di business & networking contenuti esclusivi digitali e social, sia fisici che virtuali; MICE Village per il settore degli eventi, meeting e congressi, riservata unicamente agli operatori del MICE e ai top buyer che comprenderà tutto ciò che riguarda i viaggi d'affari e le proposte per il corporate, e Bit 4 Job dedicata al Recruiting per il settore turistico: un'occasione per selezionare personale qualificato e promuovere la propria azienda, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

A questo si unisce un programma fitto di conferenze, convegni e seminari per una riflessione sui trend e una riflessione sul mondo del turismo nei suoi diversi aspetti.