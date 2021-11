Occupano spazio alla Statale Milano, sgomberati e denunciati

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Sono stati sgomberati questa mattina e denunciati 28 ragazzi che si trovavano nelle quattro aule occupate lo scorso 19 ottobre nell'ex dipartimento di storia nel chiostro Legnaia dell'Università Statale di Milano per aprire uno spazio autogestito. Per loro l'accusa è di invasione di terreni ed edifici.

Sono stati gli stessi studenti di 'Cambiare rotta' a spiegare che "dopo due settimane di occupazione e autogestione delle 4 aule studio, attorno alle 6:15 di stamattina sono entrati in Università polizia, carabinieri e digos con uno stuolo di agenti a sgomberare".

"La scelta di aprire un nuovo spazio per studiare e confrontarsi all'interno dell'università - hanno spiegato - era nata dalle necessità materiali di studentesse e studenti, di fronte all'insufficienza di posti in aule e biblioteche aperte per studiare, rispetto al numero di persone che quotidianamente attraversano l'università".

"Alle richieste degli studenti di maggiori spazi di studio e di confronto e di vedere messe al centro le necessità di chi studia, invece della continua svendita dell'università ai privati, il rettore Franzini ha prima negato l'incontro che come C.R.I.C Collettivo Rottura In Corso avevamo chiesto, per poi rispondere con la repressione" hanno aggiunto annunciando una assemblea pubblica alle 14 nel chiostro centrale della Statale "per dare una risposta organizzata alla repressione che abbiamo subito da parte del rettore Franzini e dell'università". (ANSA).