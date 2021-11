Cop26: rettore Ateneo Pavia nella 'Health Systems Taskforce'

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Il professor Francesco Svelto, rettore dell'Università di Pavia, sarà l'unico membro italiano della "Health Systems Taskforce": l'organismo che, per la prima volta, unisce leader globali del settore sanitario pubblico e privato, istituzioni internazionali e accademia, e opera nell'ambito della "Sustainable Markets Initiative" lanciata da Sua Altezza Reale Carlo d'Inghilterra, Principe di Galles, a Davos nel gennaio 2020.

Ieri a Glasgow, nell'ambito dei lavori della COP26, si è svolta la prima riunione della "Health Systems Taskforce", con la firma della lettera di intenti da parte dei leader di AstraZeneca, GSK, Merck KGaA, Roche, Samsung Biologics, Sanofi, Novo Nordisk, Organizzazione mondiale della sanità, Unicef, NHS England, Sustainable Healthcare Coalition, Health and Global Policy Institute, del Karolinska Institutet e dell'Università di Pavia.

Con l'obiettivo della di accelerare il passaggio verso un'assistenza sanitaria sostenibile e a emissioni nette zero, e migliorare la salute dei singoli, della società e del pianeta, la "Health Systems Taskforce" ha individuato tre aree d'azione prioritarie: Sanità digitale, Catene di approvvigionamento, Percorsi di cura del paziente. Grazie all'utilizzo di tecnologie innovative e intelligenza artificiale, al ripensamento delle catene di approvvigionamento, all'individuazione di cure che pongono al centro il paziente, oltre che all'adozione di specifiche azioni formative e alla misurazione dell'impatto ambientale, il gruppo intende contribuire alla decarbonizzazione del sistema sanitario globale.

"Il nostro coinvolgimento nella 'Health Systems Task-force' della 'Sustainable Markets Initiative' - ha sottolineato Svelto - conferma il nostro impegno per sostenibilità ambientale, salute e benessere delle persone. Daremo il nostro contributo attraverso formazione, ricerca e un'assistenza sanitaria che metta il paziente al centro". (ANSA).