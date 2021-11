Chiara Ferragni lancia prima linea make up

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Chiara Ferragni lancia la sua prima collezione di make-up, che sarà presto disponibile in esclusiva in tutti gli store e sull'e-commerce delle profumerie Douglas e su www. chiaraferragnicollection.com.

"Sono molto felice per questo nuovo lancio che - dice l'imprenditrice - rende completa l'offerta del brand Chiara Ferragni. Il makeup per me è un prezioso alleato che permette a tutti di poter esprimere la propria personalità senza limiti di età, di genere, di etnia. Non vedo l'ora di svelare tutti i prodotti che abbiamo realizzato per questa prima collezione".

Il rosa glitterato e l'ormai famoso logo a forma di occhio - diventato una vera e propria signature di Chiara Ferragni - contraddistinguono i packaging dei sette prodotti che compongono la linea: un gel sopracciglia trasparente, una palette di ombretti, il mascara, un blush illuminante, un lipstick 'All That Glitter', uno 'Workin' Girl' e la formula 'Hot Mama's'.

(ANSA).