4 Novembre: a Milano cerimonie al Sacrario e in Piazza Duomo

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Si è aperta con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la tradizionale cerimonia dell'alzabandiera in Piazza Duomo a Milano in occasione delle celebrazioni del 4 Novembre. Schierati diversi reparti delle forze armate, mentre in prima fila erano presenti il sindaco Beppe Sala, il prefetto Renato Saccone e i vertici dei corpi militari e delle forze dell'ordine.

Durante la cerimonia sono state ricordate le motivazioni del conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto, deliberata a giugno dal Comune per il centenario della traslazione all'Altare della Patria. "Le immagini di cento anni fa di un popolo unito che accompagna la salma del Milite ignoto da Aquileia a Roma ci restituiscono l'immagine di un grido silenzioso di dolore e di un potente desiderio di pace. Credo che siano un messaggio anche per noi, di fronte alle sfide di oggi: unità, compostezza e quel desiderio di pace che deve esserci di guida anche per affrontare le sfide globali", ha commentato a margine il prefetto Saccone.

Le celebrazioni per la Festa del 4 Novembre a Milano si sono aperte questa con la deposizione delle corone al Sacrario di Sant'Ambrogio in onore ai Caduti milanesi. In Piazza Duomo si sono infine esibite le fanfare dell'Areonautica e dei Carabinieri. (ANSA).