(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Dopo l'edizione del quarantennale celebrata lo scorso anno in streaming, la rassegna Filmmaker torna in presenza, dal 12 al 21 novembre nei cinema Arcobaleno e Beltrade di Milano.

Il programma è articolato in sette sezioni (Concorso Internazionale, Concorso Prospettive, Fuori Concorso, Fuori Formato, Europa 2021 - Dancing in the Dark, Teatro sconfinato, Over) per un totale di 71 film provenienti da 14 paesi di tre continenti, di cui 22 sono prime mondiali, 12 prime italiane.

Al centro della manifestazione, come sempre, il cinema documentario e di ricerca. L'apertura è affidata a 'Atlantide', il film - già al concorso Orizzonti alla Mostra di Venezia e prossimamente nelle sale - che segna il ritorno al festival di Yuri Ancarani con un romanzo di formazione ambientato nella laguna di Venezia. (ANSA).