Hitachi Rail: contratto di 50 treni a Ferrovienord, 451 mln

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Ferrovienord e Hitachi Rail Sts spa hanno sottoscritto, in virtù di un accordo del 2018, il terzo contratto applicativo per la fornitura di 50 treni 'Caravaggio' ad alta capacità per il servizio ferroviario regionale per un importo di 451.850.000 euro. Si tratta di 40 treni a configurazione lunga (5 casse) e 10 a configurazione corta (4 casse).

Grazie a precedenti contratti erano già stati ordinati altri 55 treni ad alta capacità: 30 a configurazione corta (21 già consegnati e in esercizio), 20 a configurazione lunga (inizio consegne a dicembre 2021) oltre a 5 'Rock' (tutti in esercizio).

La consegna dei treni acquistati con questo contratto è prevista da ottobre 2022 a ottobre 2024. I veicoli saranno costruiti neglistabilimenti Hitachi Rail di Napoli e Reggio Calabria.

La firma di questo terzo contratto, spiega una nota, rientra nel programma di rinnovo della flotta dei treni della Regione Lombardia che prevede in totale 222 nuovi convogli per uno stanziamento complessivo di 1,958 miliardi: 1,607 miliardi del programma approvato nel 2017 e aggiornato nel 2019 (176 treni, di cui 105 ad alta capacità) più 351 milioni aggiunti con la delibera del 17 marzo 2021, con cui è stato deciso l'acquisto di altri 46 convogli, 26 "Caravaggio" ad alta capacità (10 aeroportuali per Malpensa a configurazione lunga e 16 aeroportuali per Bergamo a configurazione corta) e 20 "Donizetti" a media capacità (contratto applicativo firmato a marzo 2021). (ANSA).