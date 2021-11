Gruppo M5S Lombardia espelle consigliere regionale no-Pass

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Il Gruppo del Movimento 5 Stelle Lombardia ha espulso il consigliere regionale Luigi Piccirillo.

La decisione è stata comunicata con una lettera al presidente del Consiglio regionale lombardo, Alessandro Fermi, firmata come da protocollo dal presidente del Gruppo Andrea Fiasconaro.

L'iniziativa è sostenuta da tutto il gruppo regionale M5S.

Piccirillo da tempo non partecipa alle riunioni del Gruppo, in Consiglio ha votato ripetutamente in dissenso e ha assunto iniziative non condivise, l'ultima delle quali le protesta contro il Green pass.