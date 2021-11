Ferirono giovane nel milanese, due arresti

(ANSA) - CINISELLO BALSAMO, 03 NOV - Due cugini di 50 e 52 anni, di origine calabrese, sono stati arrestati dai carabinieri a Cinisello Balsamo (Milano) con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco, a seguito di un'aggressione a colpi di arma da fuoco avvenuta lo scorso 18 settembre nel quartiere Sant'Eusebio del comune del milanese, nella quale rimase ferito un 23enne pregiudicato.

Il blitz nella zona nota per lo spaccio di droga associato ai "palazzoni Aler", è scattato all'alba di oggi, a seguito di un'indagine dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni (Milano), che ha portato alle due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip di Monza per i due uomini, ritenuti l'uno il mandante e l'altro l'esecutore del mancato delitto. (ANSA).