Crolla scalinata in palazzo Milano, ferito operaio ascensore

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Un operaio è stato trasportato in ospedale dopo essere precipitato per due piani a causa del cedimento di una rampa interna di un palazzo di Milano, in corso Vercelli 54, dove stava svolgendo un lavoro di manutenzione all'ascensore. Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo stava scendendo le scale trasportando le funi di carico dell'ascensore quando c'è stato il cedimento che lo ha fatto precipitare dal terzo al primo piano. Le parti in muratura crollate avrebbero inoltre danneggiato gravemente il resto della scalinata, rendendola inutilizzabile e costringendo all'evacuazione le famiglie che vivono al piano superiore. E' stato necessario utilizzare l'autoscala per recuperare il ferito, accompagnato alla clinica Humanitas in condizioni serie ma non in pericolo di vita. (ANSA).