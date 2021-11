Champions: Milan-Porto 1-1

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Milan e Porto hanno pareggiato 1-1 in un incontro della quarta giornata del girone B di Champions League. E' il primo punto conquistato finora dal Milan, che vede sempre più vicina l'eliminazione. A San Siro, i portoghesi si sono portati in vantaggio al 6' con Luis Diaz. Al 16' della ripresa i rossoneri hanno trovato il pareggio per un'autorete di Mbemba si tiro di Kalulu, ma nel tempo restante non sono riusciti a completare la sperata rimonta. (ANSA).