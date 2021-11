Tv: Iva Zanicchi, un evento per me meglio adesso che dopo

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - È la cantante donna che ha vinto più volte, tre, il Festival di Sanremo, Iva Zanicchi, che Canale 5 sta per celebrare con due serate evento. Titolo 'D'Iva', in onda in prima serata il 4 e 11 novembre. "Un'artista immensa, è il minimo che potevamo fare - ha detto il direttore di rete Giancarlo Scheri presentando il programma -. Uno spettacolo bellissimo che emoziona per la passione che ci mette e per quel che racconta".

"La prima cosa che dico sarà banale ma è grazie - ha aggiunto Iva - e visto che è un omaggio dico pure :'meglio adesso che dopo'". A quasi 82 anni, 60 anni di carriera artistica Zanicchi si mette in gioco con tutto il suo entusiasmo. Nelle due serate racconterà i suoi 60 anni di carriera, l'esordio, molti aneddoti inediti('ma alcune cose me le hanno censurate..',ha detto divertita), intervistata la prima sera di Silvia Toffanin.

Mentre la seconda serata ci sarà Gerry Scotti.

Tanti ospiti sia il 4 che l'11, da Orietta Berti a Gigi D'Alessio fino a Fausto Leali, Romina Power , Rita Pavone, e Virginia Castellani, nipote diciottenne di Iva. (ANSA).