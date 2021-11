Mobilità:Aci,puntare su centri distribuzione e telecontrollo

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Centri di distribuzione esterni ma prossimi alla città, altri al suo interno e per le consegne dell'ultimo miglio, locker per colli di piccole e medie dimensioni, spazi multi-operatore per la distribuzione nei quartieri e piazzole di carico-scarico con sistemi di telecontrollo. Sono queste alcune delle proposte sulla distribuzione urbana delle merci formulate dall'Automobile Club Milano tramite la sua Commissione Mobilità che ha affrontato in un documento anche la situazione del trasporto pubblico locale.

"Sono questi fondamentali aspetti della mobilità milanese poco approfonditi anche nel recente dibattito elettorale; ringrazio i nostri esperti che hanno fornito proposte concrete confrontandosi con autorevoli esperti e responsabili dei due settori", commenta il presidente Aci Milano Geronimo La Russa.

Per quanto concerne la city logistics si chiede inoltre di effettuare consegne notturne delle merci per rifornire i centri di distribuzione, i locker e gli spazi multi-operatore. Per il trasporto pubblico locale si propone di aumentare e migliorare l'offerta grazie ad una maggiore disponibilità di mezzi e all'aumento della spesa corrente per produrre il servizio ottenibile grazie a modelli di affitto e di leasing del materiale rotabile e recuperando produttività grazie a nuovi modelli di esercizio.

Fondamentale - è stato sottolineato - sono poi l' intermodalità, da favorire intervenendo sulla viabilità di accesso alle stazioni e sulle aree di interscambio che devono essere rese attrattive tramite vari servizi, e l'attuazione di una differenziazione degli orari. "Tutte le proposte", precisa il presidente della Commissione Mobilità Cesare Stevan, "devono essere assolutamente intese e interpretate in chiave di vasta area metropolitana. E' ora di dire basta ad una visione dei problemi che si limita alla sola città di Milano, o addirittura alle sue aree centrali. Ed è fondamentale anche un ruolo attivo dell'Amministrazione pubblica". (ANSA).