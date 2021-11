Green pass: ingresso vietato in biblioteca a bimbo di 10 anni

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - E' diventato un piccolo caso a Bresso, comune dell'hinterland milanese, il divieto di ingresso nelle aule studio della biblioteca civica a un bambino di 10 anni poiché sprovvisto di Green pass. Il fatto è stato 'denunciato' dalla mamma attraverso un post sul gruppo Facebook 'Bresso segnalazioni'.

Tre giorni fa il bambino si era recato nella biblioteca di via Centurelli per fare i compiti ma, secondo quanto riferito dalla donna, sarebbe stato respinto perché non in possesso della certificazione verde. "Cosa assurda", spiega la madre, visto che il Green pass non è previsto sotto i 12 anni di età. Il post ha raccolto oltre 160 reazioni dei cittadini, tra cui quella dell'assessore comunale alla Cultura Adriano Redaelli, che ha chiesto al dirigente del servizio una relazione scritta su quanto accaduto.

"Conosco le bibliotecarie per la loro professionalità e voglio capire cosa possa essere successo. Acclarati i fatti - ha scritto Redaelli - sarà mia premura portarli alla conoscenza dei cittadini e in presenza di errori prendere i dovuti provvedimenti affinché certi episodi non debbano più capitare".

Contattato dall'ANSA, il sindaco della cittadina Simone Cairo si è detto "dispiaciuto per l'imprevisto" e ha spiegato che "non esiste nessuna disposizione del Comune per chiedere il Green Pass ai minori di 12 anni, in biblioteca in altri edifici publici". "Noi applichiamo il decreto legislativo, quindi probabilmente si è trattato di un malinteso. Abbiamo chiesto una relazione al dirigente su quanto accaduto - ha aggiunto Cairo - e, se ci saranno da fare delle scuse al bambino, le faremo".

