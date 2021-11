Genovese: imprenditore valuta ipotesi risarcire ragazze

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - La difesa di Alberto Genovese sta valutando l'ipotesi di risarcire le due ragazze che sarebbero state vittime dell'imprenditore del web, imputato a Milano con l'accusa di averle violentate dopo averle stordite con un mix di droghe. È quanto è emerso dell'udienza preliminare che si è aperta oggi e che è stata rinviata al prossimo 28 gennaio.

Oltre alle due giovani, si è costituita ed è stata ammessa dal gup Chiara Valori come parte civile l'associazione D.i.re, donne in rete contro la violenza. L'imputato non ha ancora deciso se essere giudicato con rito abbreviato o proseguire con quello ordinario.

Genovese, difeso dai legali Luigi Isolabella e Davide Ferrari, è accusato di presunte violenze sessuali ai danni di una 18enne, il 10 ottobre 2020 a Milano nel suo attico di lusso 'Terrazza sentimento', e di una 23enne il 10 luglio del 2020 a Ibiza, sempre dopo averla resa incosciente con mix di droghe. E' imputata anche la sua ex fidanzata, accusata in concorso per i presunti abusi avvenuti nell'isola spagnola.

"La mia assistita non sta ancora bene, ha subito danni importanti sia fisici che psicologici, valutati da un medico molto stimato, danni sia patrimoniali che non patrimoniali", ha chiarito l'avvocato Luigi Liguori, legale della giovane che sarebbe stata violentata quando aveva da poco compiuto 18 anni. Fino all'udienza del 28 gennaio i legali dell'ex 'mago' delle start up digitali avranno la possibilità di proseguire le trattative con quelli della ragazza per arrivare ad un risarcimento (quantificato nell'atto di costituzione come parte civile per centinaia di migliaia di euro). "La difesa deve valutare se c'è la possibilità di aderire alle richieste", ha spiegato l'avvocato Liguori.

Mentre, a quanto si è saputo in seguito, la possibilità di versare una somma anche all'altra ragazza è sfumata perché le trattative si sono subito interrotte