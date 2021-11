Expo Dubai: missione Arexpo per raccontare 'modello Mind'

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Raccontare Mind come modello di rigenerazione urbana per le aree che hanno ospitato una esposizione universale. Questo l'obiettivo della missione di Arexpo, la società proprietaria dell'area di Expo Milano 2015, all'Expo di Dubai dal 3 al 6 novembre.

Dopo il successo dell'esposizione del 2015 infatti la scelta di puntare sullo sviluppo di un distretto dell'innovazione con la presenza delle facoltà scientifiche della Statale di Milano, di un ospedale di rango Ircss come il nuovo Galeazzi e di un grande istituto di ricerca come Human Technopole, oltre a molte decine di imprese private d'avanguardia, è considerata come un esempio di valorizzazione delle aree e dell'eredità di Expo.

Oltre alla partecipazione all'incontro intitolato 'Big Events & urban regeneration: leverage for urban sustainable development', la missione di Arexpo a Dubai avrà poi altri appuntamenti tra cui una presentazione specifica dello sviluppo di Mind e un incontro con investitori internazionali del settore della rigenerazione urbana e dell'innovazione interessati ad investire nel nostro territorio. Questi eventi sono organizzati in collaborazione con la Regione Lombardia, presente a Dubai insieme alla Fondazione Politecnico di Milano.

"Per Arexpo essere presenti a Dubai -spiega l'amministratore delegato della Società Igor De Biasio - è una opportunità molto importante perché ci permette di raccontare a tutti cosa stiamo realizzando a Mind, un distretto dell'innovazione unico nel nostro Paese e all'altezza delle migliori esperienze internazionali. Lo facciamo proprio in occasione di una Esposizione Universale, il grande evento da cui tutto è partito e che intendiamo onorare proseguendo nella volontà di mettere le persone al centro del nostro impegno, come dimostra anche la scelta di puntare sulle scienze della vita, sulla ricerca e l'innovazione dedicata al benessere e alla salute". (ANSA).