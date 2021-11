Covid: Lombardia; 213 positivi, nessun morto

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - A fronte di 42.619 tamponi effettuati, sono 213 i nuovi positivi (0,4%) al Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia. In lieve crescita i ricoverati: in terapia intensiva sono 48 (+3) e nei reparti 293 (+5). Non risulta nessun morto a causa della pandemia. I dati sono stati resi noti dalla Regione.

I nuovi casi per provincia sono a Milano 75 (di cui 30 a Milano città); a Bergamo 6; a Brescia 29; a Como 9; a Cremona 11; a Lecco 7; a Lodi 9; a Mantova 7; a Monza e Brianza 19; a Pavia 14; a Sondrio 2 e a Varese 15. (ANSA).