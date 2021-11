Champions: Conceicao, vogliamo vincere ma non sarà facile

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - "Le aspettative sono sempre di voler vincere la partita. L'atmosfera non sarà facile, ma ci fa bene. Ci piacciono questi ambienti. Il Milan ha 7 titoli europei e 4 mondiali. Questo è tutto. Ed è una squadra che non ha perso in Serie A. Quello che ci aspetta sono tante difficoltà": lo dice il tecnico del Porto Sergio Conceicao alla vigilia del match di ritorno contro il Milan in Champions League a San Siro.

"Dobbiamo entrare nello stesso modo o anche più forte dell'avversario. Non dobbiamo affrontarlo in modo diverso pensando al risultato. Quando è così, il risultato finisce per essere negativo", avverte il tecnico. Il Porto ha quattro punti nella classifica del Gruppo B, come l'Atletico Madrid. Un testa a testa in cui nessuno può concedersi passi falsi, perché la qualificazione è ancora aperta.