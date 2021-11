Calcio: Lega B inaugura sala dedicata a Paolo Rossi

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - La Lega Serie B ha inaugurato oggi, in occasione della presentazione del progetto Fattore Campo, la nuova saletta dedicata a Paolo Rossi, scomparso lo scorso 9 dicembre. Presente anche Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi. "Siamo onorati e orgogliosi, ringrazio la moglie Federica Cappelletti - le parole di Mauro Balata, presidente della Lega Serie B - . Paolo rappresenta un'eccellenza a livello mondiale, non solo dal punto di vista calcistico, un grandissimo campione che ha regalato all'Italia trofei incredibili, ma anche un esempio di vita, di uomo e di comportamenti. Valori che vogliamo trasferire ai giovani".

Nella saletta dedicata a Paolo Rossi, sono raffigurati, inoltre, alcuni dei campioni che, come Pablito, hanno avuto la loro consacrazione in B prima di diventare grandi campioni a livello internazionale, da Gigi Riva e Dino Zoff passando per Alessandro Del Piero e Andrea Pirlo fino ad arrivare a Giorgio Chiellini, Marco Verratti e Sandro Tonali. (ANSA).