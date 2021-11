Gruppo di giovani assalta pub a Bergamo, cameriera ferita

(ANSA) - BERGAMO, 01 NOV - Un pub del centro di Bergamo, il 'The Ritual' in via Francesco d'Assisi, è stato preso d'assalto la scorsa notte da un gruppo di giovani con volti coperti da cappucci e sciarpe nere. Dalle prime indagini della questura di Bergamo, gli autori del raid sarebbero alcuni ultrà atalantini entrati nel locale dove si trovavano invece alcuni tifosi del Manchester United, giunti a Bergamo in vista della partita di domani sera contro l'Atalanta per la Champions League.

Una ragazza del personale del locale, di 24 anni, è rimasta ferita dal lancio di un oggetto. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, con la quale la giovane è stata trasportata all'ospedale Gavazzeni: la cameriera è rimasta ferita in modo lieve.

Oltre alla cameriera ferita, sono stati rotti alcuni vetri e lanciati dei fumogeni. Anche altri pub di Bergamo sono stati oggetto di raid della tifoseria locale, senza conseguenze. Alcuni avventori del 'The Ritual' hanno filmato la scena e ora i video sono al vaglio della Digos.

Dopo l'assalto, durato pochi minuti, i giovani si sono dispersi: sul posto è intervenuta la polizia. (ANSA).