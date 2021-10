Incidenti stradali: auto contro rotonda, una donna gravissima

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Un'auto con a bordo 4 persone ha tagliato una rotonda finendo contro un ostacolo questa notte alle 3.30 in via Olivieri all'angolo con via Tosi, in zona Forze Armate a Milano. Autista e passeggero anteriore si sono dati subito alla fuga, lasciando feriti i due passeggeri nel sedile posteriore. In particolare, una donna di 31 anni, di origini sudamericane, con un trauma facciale e la frattura di un arto inferiore è stata portata in coma all'ospedale Niguarda in pericolo di vita.

Un uomo, anche lui 31enne di origine sudamericana, ferito lievemente, è stato portato al vicino ospedale San Carlo ma, appena sceso dall'ambulanza, è anche lui scappato.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi.

(ANSA).