Incendi: a fuoco un'azienda di concimi nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 31 OTT - Un incendio di vaste proporzioni è divampato oggi pomeriggio in un'azienda di Belgioioso, in provincia di Pavia, che produce concimi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono ancora al lavoro per le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Sono in corso gli accertamenti, anche da parte dei carabinieri, per stabilire le cause del rogo. Non si sono registrati feriti.

(ANSA).