Covid: in Lombardia 474 nuovi casi e 4 decessi

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Sono 474 i nuovi casi di persone positive al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 86.580 tamponi effettuati, con il tasso di positività stabile allo 0,5%. Scende di -8 unità il numero di persone ricoverate nei reparti ordinari, per un totale di 294 persone, mentre c'è un nuovo ingresso in terapia intensiva per un totale di 45 persone ricoverate. Sono 4 i decessi per Covid registrati che portano a 34159 il numero totale di morti dall'inizio della pandemia.

La provincia più colpita è quella di Milano dove ci sono 134 nuovi casi di cui 64 nella città di Milano, segue Varese con 75, Monza e Brianza con 60, Brescia con 57, Bergamo con 31, Pavia con 26, Mantova con 22, Como con 18, Lecco con 9, Lodi con 5 e Sondrio con 2. (ANSA).