A chef svedese la S.Pellegrino Young Chef Academy 2021

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Il venticinquenne svedese di origini filippine Jerome Ianmark Calayag ha vinto l'edizione 2021 della S.Pellegrino Young Chef Academy, competizione internazionale riservata agli chef under30. Nell'evento conclusivo che si è svolto a Milano, Calayag, finalista regionale per UK e Nord Europa, si è imposto con il piatto vegetariano Humble Vegetables che ha conquistato la giuria composta, fra gli altri, dagli chef Mauro Colagreco ed Enrico Bartolini.

Secondo posto per l'italiano Alessandro Bergamo, sous chef del ristorante Cracco di Milano, che ha presentato il piatto: "Meglio un uovo oggi o una gallina domani?". Terzo gradino del podio per Kevin Wong, dal Meta Restaurant di Singapore, finalista della regione Asia, con "Celebrazione dell'anatra".

"Dal 2015 S.Pellegrino ha scelto di essere vicina ai giovani talenti della gastronomia e di supportarli - ha commentato Stefano Marini CEO del Gruppo S.Pellegrino - per offrire loro concrete opportunità di condivisione e crescita professionale.

La finale e le selezioni in tutto il mondo rappresentano solo una fase del progetto S.Pellegrino Young Chef Academy che coinvolge i vincitori delle passate edizioni e tutti gli chef che nel mondo hanno partecipato alle selezioni fino a formare, ad oggi, una comunità costituita dal oltre 1000 talenti provenienti da 70 diversi Paesi. Abbiamo concepito S.Pellegrino Young chef Academy, come un progetto di scouting internazionale, ma questa si è evoluta nel tempo trasformandosi in un autentico laboratorio di formazione permanente" Durante la serata finale sono stati assegnati tre nuovi premi aggiuntivi per celebrare i diversi aspetti della cultura gastronomica. Il S.Pellegrino Award for Social Responsibility, è stato vinto dallo chef Callan Austin. Il premio Acqua Panna Award for Connection in Gastronomy ha visto prevalere Elissa Abou Tasse, vincitrice del premio regionale dell'area Africa and Middle East. Infine, il premio Fine Dining Lovers Food For Thought Award, è stato consegnato allo chef Andrea Ravasio proveniente dalla regione Iberian and Mediterranean Countries.

