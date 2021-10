Pioli: 'Roma ha talento, qualità e carattere'

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - "La Roma è imbattuta in casa, l'unica che ha pareggiato col Napoli. Ha talento, qualità e carattere: è un avversario importante. Tutte le partite per noi sono esami e ci prepariamo per superare esami difficili.

Crediamo di esserci preparati bene ma sarà una partita difficile perchè la Roma ha un grande attacco": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del big match contro la Roma all'Olimpico.

"Nella sfida contro il Napoli - analizza Pioli -, l'aspetto più importante della Roma è stato quello caratteriale. Ho visto grande aggressività e capacità di andare a duello con fisicità.

Conosciamo benissimo l'Olimpico, dobbiamo essere puliti tecnicamente e lucidi nelle scelte". (ANSA).