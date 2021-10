Mourinho: 'Ora capisco ambiente Roma, ma è divertente'

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Vedete solo il negativo. Inizio a capire perché l'ambiente romano è difficile, altrove trovi più protezione, ma è divertente anche così": lo ha detto Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan, rispondendo a una domanda sugli approcci 'morbidi' della sua squadra a inizio ripresa ("per me sarebbe più frustrante entrare in campo e prendere gol nei primi 5 minuti piuttosto che a inizio ripresa"). Il tecnico portoghese ha parlato anche dei non convocati delle scorse partite (Villar, Reynolds, Diawara e Mayoral): "I giocatori convocati domani saranno gli stessi di Cagliari, meno Volpato che ieri ha giocato novanta minuti con la Primavera". E sul ballottaggio dal primo minuto tra El Shaarawy e Mkhitaryan non risponde: "Non vi dico chi gioca, ma Henrikh è fondamentale per noi. E' un mio fedelissimo come tutti, anche Fuzato che non ha giocato un minuto finora lo è". Infine sul rendimento contro le grandi: "La vittoria è fondamentale sempre. Non solo contro il Milan. Con il Napoli abbiamo visto una squadra che all'ultimo minuto voleva vincere e che all'ultimo corner sembrava si giocasse la vita. Questo atteggiamento porta gente allo stadio nonostante le sconfitte o la vergogna di Bodo". (ANSA).