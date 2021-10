Green pass: presidio a Cgil Milano contro tentativi assalto

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - E' iniziato il presidio davanti alla sede della Camera del lavoro di Milano contro i tentativi di assalto alla sede della Cgil milanese, dopo quelli sventati dalle forze dell'ordine le scorse settimane, da parte del corteo dei 'no Green pass' del sabato, che si tiene anche oggi. Sono circa duecento le persone che, nonostante la pioggia battente, si sono radunate davanti alla sede del sindacato per il terzo sabato consecutivo, per il presidio promosso dal Comitato permanente anti fascista. Gli organizzatori a causa della pioggia hanno poi deciso di spostare il presidio all'interno della Camera del lavoro in una sala dove si terranno gli interventi.

"Quest'anno ricorre il 130esimo anniversario della Camera del lavoro di Milano che ha segnato la riscossa della dignità dei lavoratori. Un attacco a questa sede rappresenta un attacco alla democrazia e alla nostra Costituzione" ha detto il presidente di Anpi Milano e del Comitato permanente antifascista, Roberto Cenati, durante il presidio. (ANSA).