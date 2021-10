Green pass: in 4mila a Milano, il corteo cambia percorso

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Oltre 4mila persone, secondo la Questura, hanno partecipato al corteo contro il green pass che si è tenuto anche questo sabato a Milano. Non sono mancati momenti di tensione, con deviazioni dal percorso concordato con la Questura e con offese e minacce ai giornalisti che seguivano la manifestazione.

In particolare, il corteo no Green pass di Milano, dopo essere arrivato alla meta prestabilita e annunciata alle forze dell'ordine, ovvero davanti alla sede della Rai, ha ripreso la marcia in maniera caotica e apparentemente casuale verso le vie del centro. In diverse occasioni le forze dell'ordine hanno sbarrato la strada al fronte dei contestatori, fino a portare via un manifestante che ha tentato di forzare un blocco. Il corteo alla fine si è sciolto in piazza Duomo intorno alle 21.30(ANSA).