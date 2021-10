Atalanta: Gasperini, errori costringono a rincorrere

(ANSA) - BERGAMO, 30 OTT - "Uno splendido primo tempo di assoluto livello, per ritmo e intensità, ma Lazio ha qualità e prontezza per sfruttare le opportunità. Mi aspettavo di più dal secondo, anche se abbiamo sempre fatto noi la partita". Gian Piero Gasperini è contento a metà per il 2-2 in extremis della sua Atalanta: "Se fai qualche errore di troppo, come nel secondo gol ospite, poi lo paghi e sei obbligato a rincorrere - spiega il tecnico nerazzurro -. E' stato uno scontro di livello tra squadre di livello, giocato sempre con grande spirito: noi negli ultimi anni siamo sempre arrivati davanti strappandole il posto in Champions, ma è una rivalità che prima non esisteva. Sono sempre partite molto belle, con gol e opportunità sui due fronti". C'è l'elogio dell'avversario: "La Lazio è un'ottima squadra, organizzata che ha appena cambiato il modo di giocare: non era facile assimilarlo dopo anni di Inzaghi. Oggi magari ha privilegiato la difesa ma l'ha fatto molto bene - prosegue -.

Con Sarri c'è condivisione di idee sul calcio: ci sono situazioni per cui tutti dobbiamo dare un contributo per migliorarlo (riferito al Var e all'interpretazione degli episodi, ndr)".

Poi analizza i reparti e singoli: "La difesa ha fatto bene contro tre giocatori offensivi così tecnici: il primo gol l'abbiamo preso schierati, sul secondo abbiamo perso un pallone.

Bene Demiral e bene De Roon, ha testa e doti fisiche per giocare fuori ruolo - spiega Gasperini -.In attacco come precisione anche nei passaggi manca ancora una virgola. Zapata sta facendo un gran campionato, a volte vorrei risparmiargli qualche spezzone ma poi vedo che ha una grande condizione. Musso? Solo un cieco può non vedere che si tratta di un portiere di assoluto valore". (ANSA).