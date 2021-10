Alimentare: Ersaf a BonTà mette in mostra montagne lombarde

(ANSA) - CREMONA, 30 OTT - L'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste di Regione Lombardia prende parte al Salone delle eccellenze enogastronomiche dei territori a Cremona che si concluderà il primo novembre. Il 'BonTà' è un evento in cui l'eccellenza enogastronomica dei prodotti tipici dei territori unita all'educazione alimentare e alle nuove esigenze del mercato incontra l'interesse dei consumatori e degli operatori del settore con un ricco programma di eventi.

"Ersaf torna con grande piacere al Bontà di Cremona e con la fiducia di una pronta ripartenza di tutto il settore enogastronomico dopo la crisi pandemica" spiega Alessandro Fede Pellone, presidente dell'Ente di Regione Lombardia. "Lo fa con la certezza di proseguire quell'opera di promozione dei prodotti lombardi che è tra i suoi principali obiettivi. Per questa diciassettesima edizione, oltre allo stand, sono in calendario quattro importanti eventi. Tutti hanno come filo conduttore i prodotti di montagna su cui l'assessorato all'Agricoltura e Regione nel suo complesso stanno particolarmente investendo".

"La presenza di Ersaf - afferma Roberto Biloni, presidente di Cremonafiere - è un ottimo segnale. Consapevoli dell'importanza del momento e del nostro ruolo per la ripartenza, abbiamo deciso di proseguire con l'organizzazione anche di questa fiera per ripartire e ridare un'occasione di vitalità al settore, visibilità ai nostri prodotti, occasioni di affari per le aziende, momenti di piacevole convivialità a operatori e appassionati". (ANSA).