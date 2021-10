Al Parco di Monza al via concorso fotografico a tema autunnale

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Di questi tempi, i principali parchi metropolitani, a cominciare dal Central Park di New York, si riempiono di cittadini 'armati' di macchina fotografica o cellulare per immortalare il cosiddetto foliage, il fenomeno autunnale della variazione del colore delle foglie. Il consorzio che gestiste il Parco e i Giardini Reali di Monza ha voluto lanciare un Instagram Photo Contest, con l'obiettivo di invitare i visitatori del parco brianzolo a farsi conquistare dalla bellezza dell'autunno, ad assaporare il fascino dello spettacolo della natura e insieme valorizzare e promuovere l'immagine del complesso monumentale.

Il concorso fotografico, valido da oggi al 21 novembre, è aperto a tutti tranne agli studi fotografici professionali - quanti abbiano un profilo del noto social network, i quali avranno l'unica incombenza di dover taggare il profilo Instagram delle Reggia di Monza e Inserire gli hashtag #ReggiadiMonza e #FoliageinReggia. Non ci sono limiti di foto che l'utente può pubblicare.

Il consorzio nominerà un'apposita commissione giudicatrice che sceglierà le tre migliori immagini per impatto visivo, composizione, qualità, originalità, creatività e capacità di catturare la caducità della natura durante il periodo del foliage. Per i vincitori, in palio ci sono biglietti di ingresso al complesso monumentale. (ANSA).