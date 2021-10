Halloween: sequestrati 108mila articoli non sicuri

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 108.000 articoli, tra cui accessori per abbigliamento e addobbi decorativi, con la marchiatura CE non conforme o contraffatta, pronti per essere messi sul mercato per Halloween.

Ne dà notizia la stessa Guardia di Finanza, spiegando di aver provveduto anche al sequestro amministrativo di circa 4.100 articoli, per violazioni di disposizioni previste dal "Codice del Consumo" e di oltre 700 articoli per la normativa relativa alla sicurezza dei giocattoli. Il tutto è avvenuto a seguito del potenziamento dei controlli di polizia economico-finanziaria del territorio, disposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, diretti a contrastare ogni forma di illegalità e quindi anche l'illecita immissione in commercio di prodotti non sicuri.

I sequestri sono stati effettuati in quattro esercizi commerciali dai militari del Primo Nucleo Operativo Metropolitano di Milano e della Compagnia di Melegnano nel capoluogo e nell'hinterland.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione dei canali di produzione e smistamento dei prodotti. (ANSA).